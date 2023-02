Oberbürgermeister der Lutherstadt informiert über Schöffenwahl. Was Bewerber mitbringen müssen und was es mit Olaf Dähne von der Schiedsstelle auf sich hat.

Schöffenwahl in Wittenberg

Bevor Nachbarn sich vor Gericht streiten, sollten sie ihn aufsuchen: Olaf Dähne von der Schiedsstelle der Lutherstadt Wittenberg. In zehn Jahren hat er etwa 550 Beratungsgespräche geführt und 75 Schlichtungsverfahren.

Wittenberg/MZ - Schon Schiller wusste, dass der Frömmste nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Da sich seitdem die Menschen nicht geändert haben, kommt es immer wieder zu Zwist unter Nachbarn. Olaf Dähne zufolge liegt der Anteil solcher Streitigkeiten an zu schlichtenden Auseinandersetzungen bei 95 Prozent. Dähne ist ehrenamtlich als Schiedsperson für die Schiedsstelle der Lutherstadt Wittenberg tätig und am Dienstagnachmittag mit zur wöchentlichen Pressekonferenz des Oberbürgermeisters gekommen.