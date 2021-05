Ladendieb in Wittenberg landet im Gefängnis

Am Mittwochmittag wurde die Polizei gegen 12:15 Uhr alarmiert, da in einem Ladengeschäft in der Wittenberger Innenstadt ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt worden war. Der männliche Täter habe versucht, Lebensmittel im Wert von ca. 15 Euro zu entwenden.

Die Polizei identifizierte einen 39-jährigen Wittenberger als Täter und stellte im Rahmen der ersten Ermittlungen fest, dass gegen diese Person überdies ein Haftbefehl vorlag. Er wurde daraufhin verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (mz/red)