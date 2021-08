Ladendieb in Wittenberg gestellt

Coswig - Am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr soll ein 23-Jähriger im Netto-Markt in der Dessauer Straße in Wittenberg mehrere Elektrogeräte in eine Einkaufstasche gepackt und anschließend den Kassenbereich ohne zu bezahlen durchquert haben.

Als eine Mitarbeiterin des Marktes den Mann im Eingangsbereich des Marktes darauf ansprach, lief er zu seinem Fahrrad. Zwei Zeugen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Marktes befanden, hielten den Dieb auf und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. (mz)