Editha Weiss ist mit ihrem Laden Camandus innerhalb von Wörlitz umgezogen. In der Kirchgasse bietet sie mit ihren Mitarbeiterinnen Schönes in Hülle und Fülle und freut sich auf den Adventsmarkt.

Laden mit schönen Dingen hat in Wörlitz neuen Standort

Handel in Wörlitz

Editha Weiss in ihrem neuen Verkaufsraum ihres Camandus-Ladens in der Wörlitzer Kirchgasse

Wörlitz/MZ. - Wunderschöne Farbtupfer fallen seit kurzem in der Wörlitzer Kirchgasse auf. Zwei üppige Blumenbouquets stehen neben der Eingangstür zu Nummer 33. Darüber fällt auch das Schild mit dem Namenszug „Camandus“ auf. Dieser Name steht in Wörlitz seit Jahren für Editha Weiss.