Was denken Wittenberger Sportverantwortliche und Leute auf der Straße über den Eklat beim Finale der Frauen-Fußball-WM?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Seit einer Woche wird viel über einen Kuss diskutiert. „Das hat mir nicht gefallen“, sagte Jennifer Hermoso, nachdem die spanische Weltmeisterin zur Siegerehrung der Fußball-Frauen-WM von Verbandschef Luis Rubiales am Kopf gefasst und ungefragt auf den Mund geküsst wird. In den sozialen Medien hagelt es dafür heftige Kritik. Mediennutzer werfen Rubiales Respektlosigkeit und sexuelle Übergriffigkeit vor. Anlässlich dessen entschuldigt er sich in einem Video.