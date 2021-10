Kürbiswettbewerb im im Kreis Wittenberg beschert drei Kitas Preisgeld - Welche das größte Gemüse hatte

Wittenberg/MZ - Normalerweise gehören René Kirchhoff und Silvio Kunisch zum Hausmeister-Team der Sparkasse Wittenberg. An diesem Montagmorgen steckt jeder von ihnen in einem Fliegenpilz-Kostüm und stiehlt für Augenblicke dem Grund für die Zusammenkunft im Garten der Kita „Wiesenkinder“ die Show. Denn einige der lieben Kleinen ziehen es vor, mit den lustigen Pilzen zu scherzen. Dass die zu besonderen Anlässen auftreten, heißt es am Rande. Der Anlass hier ist so einer, denn die evangelische Kita hat den mit 5.000 Euro dotierten ersten Preis beim Kürbiswettbewerb der Sparkasse erzielt.

Mit Streicheln zum Erfolg

Insgesamt hatten sich 63 Kitas an der kreisweiten Aktion, welche im Frühjahr startete und die von der MZ begleitet wurde, beteiligt. Am Ende waren noch 60 dabei, als vorige Woche mehrere Teams der Sparkasse ausrückten, um die Kürbisse der Sorte „Atlantic Giant“ zu vermessen. Auf Platz 2 (mit 4.000 Euro) kam die Kita „Stadtrandhäschen“ in Wittenberg, Platz 3 ging an das Jessener „Kinderhaus Kunterbunt“, dort gibt es immerhin 3.000 Euro.

Aber zurück zu den „Wiesenkindern“ von Wittenberg, deren Kita an der Christuskirche bekanntlich erst seit wenigen Tag diesen Namen trägt. 193,5 Zentimeter Umfang misst ihr preisgekrönter Kürbis. Aus elf Kürbiskernen, erzählt Katrin Wartenburger vom Kita-Team, hatten sich neun Pflänzchen entwickelt, sechs haben sie ausgepflanzt, fünf wurden was. Wobei es auch da offenbar heikle Momente gegeben hat.

Sieht klein aus auf dem Foto, ist aber in Wahrheit ziemlich groß: der Kürbis, für den die evangelische Kita aus Wittenberg den ersten Preis bekam. Foto: Klitzsch

Dass am Ende einer der Kürbisse so groß wurde, begründet Kita-Leiterin Peggy Weituschat damit, dass sie den Kürbis „viel gestreichelt“ haben. Der eigentliche Grund für diese Art der Hinwendung indes ist nicht zu übersehen: Es handelt sich um eine Delle in der Frucht, aus der sie bei Regen das Wasser streichen mussten.

Wie anspruchsvoll so ein Kürbis ist, erklärt auf MZ-Nachfrage der aus Thüringen stammende und für sein Riesengemüse bekannt gewordene Patrick Teichmann, auch „Möhrchen-Patrick“ genannt. Demnach liebt das Gewächs eine Temperatur von 25 Grad, auch nachts. Ist es wärmer, müsste gegebenenfalls die Blüte „heruntergekühlt“ werden. Bei besonders großen Exemplaren könne es später auch zu „Spannungsrissen“ kommen. Die müssten desinfiziert und mit Babypuder versorgt werden. Zum besseren Abtrocknen empfiehlt sich laut Teichmann, einen Ventilator vor den Kürbis zu stellen.

700 Portionen?

Eines scheint mal klar: Wer wie Teichmann auch an großen „Wiegemeisterschaften“ teilnimmt, der lässt nichts unversucht, um aus einem Samenkorn einen Giganten heranzuziehen.

Das kapitale Exemplar der Kita „Wiesenkinder“ taxiert Teichmann übrigens auf 40 Kilogramm. Was wiederum den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, Thomas Arndt, der mit der Projektverantwortlichen aus seinem Haus, Anke Bilke, den symbolischen Scheck an Kita-Chefin Peggy Weituschat überreicht, zu einem Rechenexempel verleitet: Vielleicht 700 Suppenportionen ließen sich Arndt zufolge aus diesem Kürbis kochen. Die könnten an die Eltern verkauft werden. Ja, so ließen sich neue Einnahmen generieren.

Jedenfalls sagt Arndt: „Der Kürbis muss finanziell veredelt werden.“ Das zielt auch auf eine Überlegung von Weituschat. Zwar soll das Preisgeld wahrscheinlich erst mal aufs Konto, „aber in einer Kita fällt ja immer was an“, sagt sie und nennt als Beispiel ein neues Außenspielgerät, wobei man da bei den Kosten offenbar schnell im fünfstelligen Bereich ist.

Die lebenden Fliegenpilze sind für die Jungen und Mädchen einfach nur zum Knuddeln. Foto: Thomas Klitzsch

Fortsetzung denkbar

Jenseits des Materiellen hatte der Kürbiswettbewerb noch andere Effekte. Einen beschreibt Weituschat so: „Ein längeres Projekt, wo man Geduld braucht, ist viel wert.“ Unterdessen kann Arndt sich eine Fortsetzung der Aktion durchaus vorstellen, „am besten mit Zucchini“, wie er sagt, „damit Fortschritte zu sehen sind“.

Das Geld für die Hauptpreise des Wettbewerbs stammt aus dem PS-Lotterie-Sparen. Darüber hinaus sollte es Trostpreispakete geben.