Kürbiswettbewerb an Eutzscher Kita - Was die Vermessung ergeben hat und wie es nun weitergeht

Lange haben sich die Kinder und Erzieherinnen der Kita „Zwergenhäuschen“ in Eutzsch um ihre Kürbisse gekümmert. Diesen Dienstag wurde das größte der vier Exemplare vermessen. Die Kita beteiligt sich an einem entsprechenden Wettbewerb, den die Sparkasse Wittenberg ausgelobt hat.

Eutzsch/MZ - Den aufmerksamen Blicken der Heuschrecken, Grashüpfer und Käfer entgeht nichts. Genau beobachten sie, wie Anke Bilke das Band anlegt: quer, längs, diagonal? Und vermisst sie auch den größten der vier Kürbisse? So viele Früchte sind es, die im Garten der Kita „Zwergenhäuschen“ in Eutzsch herangewachsen sind. Die Einrichtung gehört zu jenen Kindertagesstätten, die sich im Kreis an dem von der Sparkasse Wittenberg im Frühjahr ausgelobten und von der MZ begleiteten Kürbiswettbewerb beteiligen.

Straffes Programm

Diesen Dienstag also ist die Stunde der Wahrheit, da sind außer Anke Bilke, die das Projekt bei der Sparkasse betreut, noch weitere Teams von dort aufgebrochen, um die Kürbisse der Sorte „Atlantic Giant“ zu vermessen. Bilke selbst war bis zum Eintreffen am „Zwergenhäuschen“ gegen 10.30 Uhr bereits in Dabrun, Wartenburg, Trebitz und Bergwitz. Seit 8 Uhr ist sie unterwegs und trotz des straffen Programms guter Dinge, als sie in Begleitung der lieben Kleinen, deren Gruppen die eingangs genannten Insektennamen tragen, im Nieselregen zum Eutzscher Kitakürbisbeet schreitet und ihres Amtes waltet.

139 Zentimeter Umfang hat das größte Exemplar. Nicht schlecht, auch wenn es nicht das allergrößte ist, wie Zahlen aus anderen Kitas nahelegen, die bei Bilke auf dem Smartphone aufgelaufen sind. Die Leiterin der Kita „Zwergenhäuschen“, Anja Pfeifer-Felber, indes macht deshalb keinen zerknirschten Eindruck. Und während ihre Schützlinge nach dem Abstecher zum Kürbisbeet in der Obhut der Erzieherinnen noch im Garten spielen, erzählt sie, was sie vorhaben: Ein bis zwei Kürbisse werden demnach ausgehöhlt und aus dem Fruchtfleisch Suppe gekocht. Püriert, sagt Pfeifer-Felber, denn: „Püriert geht immer gut.“

Anke Bilke (r.) vermisst einen Kürbis der Eutzscher Kita. Foto: Klitzsch

Eine Wissenschaft

Dabei scheint die Beschäftigung mit frischem Gemüse im Eutzscher „Zwergenhäuschen“ kein Novum. In einem Hochbeet ziehen sie unter anderem Tomaten und Radieschen, sagt Pfeifer-Felber, die dann noch eine Mappe zeigt, welche sie angelegt haben und in der in Wort und Bild die Entwicklung der Wettbewerbskürbisse dokumentiert wird.

Dass es sich nun eigentlich um Riesenkürbisse handelt, ist (nicht nur) den Eutzscher Exemplaren nicht direkt anzusehen. Wozu Anke Bilke sagt, dass das Heranziehen von Giganten offenbar eine Wissenschaft sei. Jene Gärtner, die es immer mal wieder mit besonders großen und schweren Vertretern dieser Art auch in die Medien schaffen, scheinen jedenfalls einen immensen Aufwand zu betreiben. Letztlich stehen sie aber in Eutzsch noch sehr gut da. In einer anderen Kita haben sie dem Vernehmen nach gar keine Kürbisse, doch haben die Früchte nicht etwa Schnecken geholt. Wie Bilke berichtet wurden diese Kürbisse von Jugendlichen zerstört. „Die Kinder sind sehr traurig“, sagt sie und auch, dass von den 63 Teilnehmern, die vor Monaten an den Start gegangen sind, noch 60 insgesamt dabei sind.

Verantwortung übernehmen

Wer wie abschneidet und zu jenen drei Siegern gehört, die sich über 5.000 beziehungsweise 4.000 und 3.000 Euro Preisgeld freuen können, steht Bilke zufolge spätestens an diesem Mittwoch fest. Die Siegerehrung ist für den 4. Oktober anberaumt, mit dabei sein soll auch Patrick Teichmann, der unter dem Namen „Möhrchen-Patrick“ als Züchter von Riesengemüse bekannt wurde.

Ziel der Aktion war und ist es, Kinder in Kontakt zur Natur zu bringen, auch haben sie Verantwortung für die Pflanzen übernommen. Das Geld für die Hauptpreise des Wettbewerbs stammt aus dem PS-Lotterie-Sparen. Darüber hinaus soll es Trostpreispakete geben.