Kur in Bad Schmiedeberg erhöht die Gehälter

Trotz massiv steigender Kosten in vielen Bereichen wird beim Eisenmoorbad ein Gehaltsplus von 6,4 Prozent vereinbart. Das sei nötig, sagt der Direktor.

Weihnachtsstimmung beim Eisenmoorbad in Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg/MZ - 2023, da redet Deddo Lehmann nicht drum herum, dürfte eines der schwierigsten Jahre in der Geschichte des Eisenmoorbads in Bad Schmiedeberg werden. Das hat natürlich mit den massiv steigenden Kosten zu tun und damit, dass die nicht so einfach weitergereicht werden können.