Künstlerische Blicke in den Abgrund in Wittenberg

Ausstellung zu 500 Jahre Septembertestament wird im Cranach-Haus am Markt eröffnet.

Wittenberg/MZ - Martin Luthers Bibelübersetzung, das vor 500 Jahren erschienene Septembertestament, erzielte eine ungeheure Wirkung - nicht zuletzt auf die deutsche Sprache. Dass sie auch die Kunst beeinflusst hat, nicht zuletzt dies zeigt eine Ausstellung, die am heutigen Freitag im Cranachhaus am Markt eröffnet wird. Titel: „Apokalypse - ein Blick in den Abgrund und darüber hinaus“. Es ist der Beitrag der Cranach-Stiftung zum Jubiläum.