Wittenberg/MZ. - Seit über fünf Jahren prägen die farbenfrohen Kunstwerke von Friedrich Herrmann das Bild der Parkinson-Fachklinik an der Alexianer Klinik Bosse Wittenberg. Als Dauerausstellung stellte der Künstler der Klinik seine Werke über diesen Zeitraum hinweg kostenfrei zur Verfügung. Die Bilder wurden regelmäßig ausgetauscht und bei besonderen Anlässen thematisch eingebunden. Nun hat sich Herrmann entschieden, der Klinik 17 seiner Kunstwerke dauerhaft zu schenken. Darüber freuen sich die Klinikleitung sowie Mitarbeitende gleichermaßen.

„Die Kunstwerke von Friedrich Herrmann begleiten unsere Parkinson-Fachklinik bereits seit vielen Jahren und bereichern den Stationsalltag. Umso mehr freuen wir uns über seine Entscheidung, uns 17 seiner Werke zu schenken. Diese großzügige Geste schafft nicht nur eine besondere Atmosphäre, sondern kann Patientinnen und Patienten Mut machen, trotz der Erkrankung neue kreative Wege zu gehen“, so der promovierte Mediziner Philipp Feige, Chefarzt der Klinik für Neurologie und neurologische Frührehabilitation sowie Ärztlicher Direktor. Die überwiegend in Acryl entstandenen Malereien – darunter auch Landschafts- und Naturmotive – schaffen eine freundliche Atmosphäre auf der Station und können andere Parkinson-Betroffene ermutigen, sich trotz der Erkrankung kreativ auszudrücken, denn so war es auch beim Künstler selbst.

Im Jahr 2008 erhielt er die Diagnose, dass er an der unheilbaren Krankheit Parkinson erkrankt ist. Herrmann war Patient der Parkinson-Fachklinik und fand im Rahmen der Ergotherapie Freude an der Malerei und einen Weg, seine Erkrankung zu verarbeiten. So entwickelte sich die Leidenschaft zur Malerei und darauf folgte dann die Ausstellung im Jahr 2021.