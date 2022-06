Künstler beschäftigen sich mit der Dübener Heide

Der Kultur- und Kunstverein Kemberg hat Mika Sperling und Daniel Mebarek als Künstler in Residenz eingeladen. Was es damit auf sich hat.

Auch eine Art Passage ist in Kemberg in der Leipziger Straße die Bushaltestelle, die eine Aufnahme der Stadt mit Blick in die Dübener Heide zeigt.

Kemberg/MZ - Mika Sperling und Daniel Mebarek sind derzeit Artists in Residence. Eingeladen vom Kultur- und Kunstverein Kemberg, beschäftigen sich die beiden mit der Region der Dübener Heide vor Ort und residieren in Bergwitz. Mit dem Residence-Programm möchte der Verein einen Fokus auf die Region lenken und den Austausch zwischen Künstlern und Bewohnern fördern. Unter anderem gehörte ein Workshop an der Ganztagsschule „Ernestine Reiske“ in Kemberg dazu. Die Neuntklässler befassten sich mit den Themen Fotografie und Film sowie Druck nach historischem Vorbild.