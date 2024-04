Im Alten Rathaus sollen an einem Abend zwei Ausstellungen eröffnet werden. Worauf Besucher gespannt sein können und was es mit einem Bundesfachforum in der Stadt auf sich hat.

Dörthe Zielke, Leiterin der Cranach-Jugendkunstschule in Wittenberg, kündigt eine Ausstellung im Alten Rathaus der Lutherstadt an.

Wittenberg/MZ. - Auf ihre Kosten kommen dürften kunstaffine Menschen (und solche, die es werden wollen) am 12. April im Alten Rathaus von Wittenberg. Um 18 Uhr werden gleich zwei Ausstellungen eröffnet. Die Doppelvernissage angekündigt hat kürzlich Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) im Rahmen einer Pressekonferenz. In einer Mitteilung heißt es nun etwa zur Schau der Künstlerin Mona Damkjaer, Wittenberg freue sich, „diese facettenreiche Kunstschaffende aus der dänischen Partnerstadt Haderslev begrüßen zu dürfen“.

Vorbereitungen laufen

Während Damkjaer in der Osthalle des Alten Rathauses ausstellt, ist in der Westhalle, dem sogenannten Kunst. (Kunstpunkt) der Stadt, eine Schau der Jugendkunstschule der Cranach-Stiftung Wittenberg zu sehen. Unter dem Titel „Durchgeblättert“ werden nach Auskunft von Schulleiterin Dörthe Zielke 80 Arbeiten von über 80 Kursteilnehmern präsentiert. Zu sehen sein werden viele neue Werke, aber auch solche, die beim Wettbewerb um den Kinder- und Jugend-Kultur-Preis des Landes Sachsen-Anhalt eingereicht worden waren. Gegenwärtig werden alle Werke für die Präsentation vorbereitet.

Nun ist die Exposition für sich genommen schon Grund zur Freude. Gesteigert wird die aber noch durch den Ort. „Wir haben schon lange versucht, mit einer Ausstellung wieder einmal ins Alte Rathaus zu kommen“, sagt Zielke zur MZ und auch, dass man über die jetzt bevorstehende Möglichkeit „glücklich“ ist. Schön finden sie es zudem, dass sie eine Auswahl dessen, was am historischen Ort in der Schlossstraße 1 entsteht, in der Westhalle zeigen dürfen. „Da waren wir noch nie“, so Zielke.

Mitglieder versammeln sich

Ebenfalls ein Novum ist die Tatsache, dass die Ausstellung auch im Zusammenhang mit einer Mitgliederversammlung des Bundesverbands der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen (BJKE) stattfindet. Es ist das erste Mal, dass diese Versammlung in Wittenberg ausgerichtet wird. Auch die örtliche Jugendkunstschule ist Mitglied im BJKE, Zielke im Vorstand.

Die Anzahl der Jugendkunstschulen bundesweit beziffert sie mit circa 400, lediglich zwei gibt es in Sachsen-Anhalt: neben Wittenberg in Magdeburg. Auf die Frage, was im Alltag eine Mitgliedschaft im BJKE bedeutet, antwortet Zielke, diese sei sehr wichtig. Neben dem Fachaustausch gehe es besonders darum, „dass wir uns vernetzen und eine Stimme bekommen“. Jugendkunstschulen seien immer von Projektförderungen abhängig, da geht es auch der Wittenberger Einrichtung nicht anders. Institutionelle Förderung gebe es von der Stadt. Und seit zwei Jahren fördert der Kreis Zielkes Stelle.

Wie Zielke weiter mitteilt, findet im Anschluss an die Mitgliederversammlung am 19. April in Wittenberg am darauffolgenden Tag ein Bundesfachforum der Jugendkunstschulen statt. Dazu laden unter dem Motto „Chance Kunst. Bildungsgerechtigkeit braucht Jugendkunstschulen“ der Bundesverband, die Landesarbeitsgemeinschaft Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt und die Cranach-Jugendkunstschule Wittenberg ein.

Klares Ziel, langer Weg?

„Kinder haben ein Grundrecht auf Kultur und Bildung – jederzeit, überall, unbegrenzt“, heißt es im Programm, aber auch: „So klar das Ziel, so lang der Weg.“ Bildungsgerechtigkeit bedeute jedenfalls mehr als nur ein Zugang zu formalen Bildungseinrichtungen. Sie erfordere auch, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, „ihr kreatives Potenzial zu entfalten und an außerschulischer Jugendkulturarbeit teilzuhaben“.

In der Cranach-Jugendkunstschule Wittenberg befinden sich nach Auskunft von Dörthe Zielke derzeit 76 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwölf Kursen, die wie gehabt von professionellen Künstlern geleitet werden. Für die Vernissage von „Durchgeblättert“ kündigt sie als Aktion ein „Mitmachmuseum“ an. Musik komme von einigen Kursteilnehmern, denn manche, so Zielke, sind „auf mehreren Ebenen kreativ“.

Aus der Partnerstadt

Beginn der Doppel-Vernissage am 12. April im Alten Rathaus ist um 18 Uhr. Eröffnet werden die Ausstellungen „Durchgeblättert“ der Cranach-Jugendkunstschule in der Westhalle und in der Osthalle „Gesehen – Gelebt – Gemalt“ mit Werken von Mona Damkjaer aus Wittenbergs dänischer Partnerstadt Haderslev. Damkjaer, Jahrgang 1943, habe schon als Kind viel Zeit mit Malen und Zeichnen verbracht und davon geträumt, freischaffende Künstlerin zu werden. Zunächst absolvierte sie ein Lehramtsstudium mit den Schwerpunkten Deutsch und Bildende Kunst. Nebenbei erlernte sie im Selbststudium weitere Kunstformen, darunter auch Puppenbau. Ab 1980 entdeckte Damkjaer Aquarell und Grafik sowie den Bau von Bühnenbildern. In dieser Zeit gründete sie das Frauenmuseum in Aarhus mit und wirkte dort auch als Kuratorin. Seit 2006 ist sie im Ruhestand, was, wie es in einer Ankündigung weiter heißt, ihrem künstlerischen Schaffensdrang keinen Abbruch tut.