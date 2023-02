Nach Vorhaben im Inneren der Wörlitzer Anlagen stehen nun die Zugänge auf dem Bauplan. Wie die Kulturstiftung dabei vorgehen will.

Wörlitz/MZ - Walze, Kipper und Bagger sind dieser Tage kein ungewöhnlicher Anblick in einem Abschnitt des Wörlitzer Landschaftsparks. Die Maschinen und Geräte sind beteiligt an der Erneuerung des Wegezuges, der Bestandteil des Projektes „Beseitigung von Hochwasserschäden am Pantheon im Wörlitzer Park“ ist.