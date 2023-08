Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wörlitz/MZ - Joel ist neun Jahre alt. Früher, als er noch in Wörlitz die Kita „Villa Sonnenschein“ besucht hat, war er schon gelegentlich im Wörlitzer Park. An diesem Mittwoch ist er wieder da, zusammen mit anderen Kindern nimmt er an einem Sommerferienprogramm der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz teil. Unter dem Motto „Und weit weg lockt die Südsee“ geht es um das Gartenreich und ferne Länder. Am Vormittag haben sie im Schloss Einblick bekommen in die Wörlitzer Südseesammlung von Georg Forster (1754 bis 1794), der hat einst an einer Weltumsegelung mit James Cook teilgenommen. Sie haben, sagt Joel, Cooks Schiff und unter anderem eine Weltkarte angeschaut. Und sie haben sich an einem Südseetanz probiert. Nun geht es in die Workshops.