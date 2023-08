Kulturstiftung Dessau-Wörlitz Theaterstück im Gartenreich - Gärtnerin und Liebesleben von Fürst Franz von Anhalt-Dessau

In der theatralen Intervention „Gärtnerin aus Liebe“ ist Silke Wallstein in einem Monolog zur Familie Schoch und über die Bedeutung des Gotischen Hauses in Wörlitz zu erleben. Nicht ganz unbedeutend dabei: Das Liebesleben von Fürst Franz von Anhalt-Dessau.