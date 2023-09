Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wörlitz/MZ - Robert Benjamin Biskop von der Universität Leipzig war jüngst in England. Jetzt sitzt er in Wörlitz im Saal des historischen Gasthofs „Zum Eichenkranz“. Seit 19 Uhr an diesem 30. August findet dort eine Podiumsdiskussion der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz statt. Es geht vor allem um die künftige museale Nutzung des Gotischen Hauses; Anlass ist dessen Baubeginn vor 250 Jahren. Da berichtet Biskop, wie in England der National Trust für volle Schlösser sorgt.