Gräfenhainichen/MZ - „Ganz großartig“, fasst Kulturbande-Chef Michael Walther die Kunst- und Kulturnacht am vergangenen Wochenende in Gräfenhainichen zusammen. Nicht nur das Publikum, auch die Künstler, die an den Spielstätten in der Stadt aufgebaut hatten, seien begeistert gewesen. „Viele haben ganz neue Genres kennengelernt“, so Walther. Zu den vielen Erfolgsgeschichten des Abends gehöre etwa der Auftritt des Vokalwerks Dresden. Der Acapella-Pop-Chor trat im Paul-Gerhardt-Haus auf. „Das Publikum war hin und weg“, meint der Kulturbande-Chef. „Man hat gemerkt, dass die Leute wieder Kultur möchten – und zwar handgemachte, hochklassige.“

