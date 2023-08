Führungen am Stadtmodell von Wittenberg – hier am Tag der Städtebauförderung in diesem Jahr – soll es auch zur bevorstehenden Erlebnisnacht geben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Einmal werden wir noch wach... So heißt es in einem Kinderlied und die es singen, freuen sich auf Weihnachten. Bis es soweit ist, vergeht gottlob noch etwas Zeit. Aber nur noch zweimal wach werden müssen jetzt die Freunde der Wittenberger Erlebnisnacht, die wie berichtet am 12. August stattfindet und in der Altstadt an 23 Stationen mit der Unterstützung von etwa 70 Künstlern vertraute Dinge und Orte in einem neuen Licht erscheinen lassen will. In den vergangenen Wochen hat die MZ in loser Folge Auszüge aus dem Programm, das die Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH für den bevorstehenden Sonnabend gestrickt hat, vorgestellt. Heute gibt’s insoweit die letzte Etappe.