Die 19. Wittenberger Erlebnisnacht lockte am Sonnabend erneut Tausende Besucher in die Innenstadt. An 23 Stationen wurde von 19 bis 24 Uhr viel geboten, aber auch auf den Straßen ließ sich was erleben, zum Beispiel eine Begegnung mit diesem Herrn hier, der Licht- und Sternenzauber versprühte.

(Foto: Thomas Klitzsch)