Die Jugendkunstschule der Cranach-Stiftung Wittenberg zeigt, was in Kursen entstanden ist. Welche Neuigkeiten es gibt.

So feiert die Jugendkunstschule das Malschulfest

Wittenberg/MZ - „Wir müssen uns keine Sorgen machen.“ Das, sagt Dörthe Zielke, hat sie gedacht, als sie am Sonnabend die Besucher des Malschulfestes der Jugendkunstschule der Cranach-Stiftung Wittenberg sah. Viele Familien mit Kindern waren auf den Cranach-Hof in der Schlossstraße 1 gekommen. Und einige von ihnen dürften tatsächlich potenzielle neue Kursteilnehmer sein. „Es geht weiter“, freut sich Zielke und zieht auch ansonsten ein positives Fazit dieses Festes. Unter anderem wurde die Jahresausstellung der Jugendkunstschule eröffnet, in der Ergebnisse aus 15 Kursen präsentiert werden.