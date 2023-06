Ein besonderes Film-Projekt von Peter Moschall im Gartenreich, an dem auch der bekannte Schauspieler André Hennicke mitwirkt, geht auf die Zielgerade. Und im „Eichenkranz“ steht die von Uwe Quilitzsch kuratierte Ausstellung „Bacchus und Silen“ vor der Finissage.

Mit André Hennicke: So waren die Dreharbeiten für den Wörlitz-Film

Vor dem letzten Drehtag hat Uwe Quilitzsch (l.) am Samstagnachmittag Peter Moschall, Anastasiya Kuzina und Simon Herm durch die von ihm kuratierte Ausstellung „Bacchus und Silen“ im Wörlitzer „Eichenkranz“ geführt.

Wörlitz/MZ - Die Hitze am Wochenende war beachtlich; wohl dem, der sich an einem kühlen, schattigen Plätzchen dem Nichtstun hingeben konnte. Für das Team um Peter Moschall in Wörlitz war das nicht möglich, denn

am Sonntag wurde, wie der Kameramann und Fotograf aus Magdeburg es formuliert, das 2022 begonnene Filmprojekt zu seinem Buch „Ein Tisch für zwei. Reise nach Wörlitz“ drehtechnisch abgeschlossen.