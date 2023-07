Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wörlitz/MZ - „Liebe Freunde der Filmkunst“, so beginnt der Fotograf und Kameramann Peter Moschall eine Mail, in der er darüber informiert, dass sich das Filmprojekt „Ein Tisch für zwei – Reise nach Wörlitz“ (die MZ berichtete mehrfach) inzwischen in der Endfertigung befindet. Gezeigt werden soll das Ergebnis zu den achten Wörlitzer Filmtagen. Die Freude darüber ist gewiss groß.