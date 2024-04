Radis/Kemberg/MZ. - Der Heimatverein in Radis packt’s an und widmet sich anlässlich der Kultur-Gut-Woche dem wichtigen Thema Klima- und Umweltschutz. Antje Möbius, Vereinsvorsitzende, bringt ihr Anliegen auf den Punkt: „Wir machen uns Sorgen um unseren ökologischen Fußabdruck und um die Erderwärmung.“ Nicht erst seit Fridays for Future setzen sich die Vereinsmitglieder damit intensiv auseinander. Wie man Nachhaltigkeit und Umweltschutz ins eigene Leben integrieren kann, ist dabei nur eine von vielen Fragen.

Unter dem diesjährigen Motto „REICHlich grün – Umweltschutz auf dem Dorf“ lädt der Heimatverein zum wiederholten Mal auf den Gutshof von Radis zur Kultur-Gut-Woche. Vom kommenden Montag, 15. April bis zum Sonntag, 28. April gibt es verschiedene Veranstaltungen rund um das Thema Nachhaltigkeit, organisiert von Vereinsmitgliedern. Was geboten werden soll. Lehrreich: Der Wochenstart führt die Besucher am 15. April ab 17 Uhr in die Ausstellung „Über den Ort hinaus“. Im Ideenhaus „Nr. 16“ lernen sie einiges über die Geschichte des Ortes und über zwei Persönlichkeiten, die es von hier aus zu Weltruhm gebracht haben: Wilhelm Traugott Krug und Johann Gottfried Galle. „Die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart wird durch interaktive Installationen geschlagen, die Exponate für Menschen mit Beeinträchtigungen erlebbar machen“, informiert Möbius. So können Hörgeschädigte über einen QR-Code Erläuterungen in Gebärdensprache abrufen, während Sehbehinderte Angaben in Brailleschrift erfühlen. Zudem gibt es neben verschiedenen Toninstallationen auch Erklärungen in einfacher Sprache. Reicht das? Zum Thema Nachhaltigkeit organisiert der Verein Vorträge über seinen ganz persönlichen Beitrag zum Umweltschutz: Am Dienstag, 16. April um 19 Uhr gibt es Hinweise zu kleinen Veränderungen im Alltag mit spürbarer Wirkung für die Klimabilanz. Dieser sowie die nachfolgenden Vorträge finden im Dorfgemeinschaftshaus in Radis statt. Weitergereicht: Was jemand nicht mehr braucht, wird für andere gerade nützlich. Deshalb erhalten Interessierte am 22. April um 19 Uhr praktische Tipps und Erfahrungen gegen Müllberge und „Fast Fashion“. Unter anderem soll den Teilnehmern ein kleiner Leitfaden präsentiert werden, wie man auf Online-Plattformen wie beispielsweise bei Kleinanzeigen etwas kauft oder auch inseriert. Ereignisreich: Ein anderes Thema wird am Mittwoch, 24. April um 19 Uhr vorgetragen. Hier erfahren Interessierte Kurioses aus der Ortsgeschichte, manches davon mit Auswirkungen auf die heutige Zeit – sehr nachhal(l)tig. Actionreich: Alle reden von erneuerbaren Energien und von der Schonung der Ressourcen. Am Freitag, 19. April um 19 Uhr heißt es auf dem Radiser Gutshof „Film ab“. „Zum Fahrradkino erzeugen wir über Generatoren, die von den Besuchern auf Fahrrädern betrieben werden, unseren eigenen Strom“, teilt Antje Möbius mit. Der Kinoabend soll gleichzeitig etwas für die Sinne und die Fitness sein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.Ideenreich: In den Workshops am 17. und 25. April (jeweils 17 Uhr im Ideenhaus „Nr. 16“, Radiser Bahnhofstraße 16) können die Teilnehmer selbst aktiv werden und Gebrauchsgegenstände herstellen, die helfen sollen, Plastikmüll zu vermeiden: Wie wäre es also mit einem Frühlingsgesteck, einem Einkaufsbeutel beziehungsweise -netz oder einer Geschenktüte – und alles ohne Kunststoff. Vitaminreich: Fermentieren von Lebensmitteln ist in aller Munde. Nicht nur Weißkohl eignet sich dafür, auch andere Lebensmittel werden durch Milchsäuregärung verträglicher und haltbarer. Selbstgemacht hat man immer einen Vorrat an „Superfood“. Dieser Workshop findet am 25. April um 17 Uhr im „Ideenhaus“ statt. Reichtümer: Zum Abschluss der Kultur-Gut-Woche am 28. April können Interessierte von 9 bis 16 Uhr auf dem Gutshof beim Trödelmarkt auch ihre eigenen Trödelwaren anbieten oder seltene Schätze finden. „Dann gibt es wieder frischen Blechkuchen und Brot aus unserem Holzbackofen.“ Anmeldungen zum Trödelmarkt unter der Nummer 0171 652 83 51.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, um Anmeldung wird gebeten, entweder per Tel. 034953/39 34 0 oder Mail: [email protected]