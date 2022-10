Kuh hält Polizei in Bergwitz auf Trab

Eine Kuh - in diesem Fall nicht in freier Wildbahn.

Kemberg/MZ - Eine entlaufene Kuh hat am Mittwoch bei Bergwitz für einen Polizeieinsatz und Einschränkungen im Zugverkehr gesorgt. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, sei gegen 8 Uhr am Morgen eine Kuh in Gleisnähe am Bahnhof Bergwitz gesichtet worden. Aufgrund dessen fuhren die Züge auf dem Streckenabschnitt langsamer und auf Sicht. Eine eingesetzte Streife begab sich sofort zum Ereignisort. Vor Ort stellten die Beamten eine eingezäunte Weide mit Schafen und Kühen fest. Am Ende des Geheges befand sich jedoch ein heruntergetrampelter Zaun.

Auf Höhe des Bahnkilometers 104,8 konnten die Bundespolizisten die entflohene Kuh auffinden und trieben diese in das Gehege zurück. Der Eigentümer sei daraufhin kontaktiert und darauf hingewiesen worden, dass bei der Haltung von Nutz- und Weidetieren auf eine sichere Unterbringung zu achten ist. Er habe versprochen, den betroffenen Zaun sofort zu reparieren, hieß es von der Polizei.

Der Ausflug der Kuh führte im Bahnverkehr bei fünf Zügen zu 17 Minuten Verspätung. Die Bundespolizei verweist darauf, dass in diesen Fällen stets geprüft wird, ob dem Halter der Tiere ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist.

Wird einem Tierhalter eine Pflichtverletzung nachgewiesen, könne er gemäß der Eisenbahn, Bau- und Betriebsordnung für Zugverspätungen oder Zugausfälle mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro belegt werden. Für eventuelle Sachschäden an den Zügen oder Bahngleisen könne er dar-über hinaus auf dem zivilrechtlichen Weg von der Deutschen Bahn AG haftbar gemacht werden.

Glücklicherweise kam es in diesem Fall zu keiner Kollision zwischen der Kuh und einem Zug. Die Bundespolizei habe durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindert.