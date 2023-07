Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kropstädt/MZ - Ein Gemisch aus kulturellem und sportlichem Angebot, so präsentierte sich das jüngste Parkfest in Kropstädt. Am Sonnabend suchten neun Teams die Besten im Volleyball und am Sonntag stand die Gaudistaffel auf dem Plan. Für Musik sorgten am ersten Tag die Boßdorfer Blasmusiker am Nachmittag und zu späterer Stunde „Die Zwei“. Und zum Frühstück am Sonntag folgte dann die Flämingland-Kapelle aus Zahna.