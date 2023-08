Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Dieser Saisonstart geht in die Geschichte ein. Auch in der zweiten Runde hagelt es Spielabbrüche. Betroffen sind in der Region zwei Derbys. Im Stadtduell der Landesklasse in Abtsdorf führt der Favorit Victoria Wittenberg 2:0. „Wir hätten gern weiter gespielt. Aber Blitz und Donner haben das verhindert“, sagt Abtsdorf Trainer Philipp Scopp. „Für uns ist das sehr ärgerlich. Jetzt kommt es zu einer Neuansetzung, und es geht mit 0:0 los. Das schreibt die Spielordnung vor. Vielleicht sollte man sich hier mal Gedanken machen, dass – wie in unserem Fall – nur die Hälfte zwei ausgetragen wird. Die Partie ist für den 3. Oktober neu angesetzt worden. Wir verhandeln mit Abtsdorf für einen günstigeren Termin“, so Victorias Vizepräsident Sebastian Dähne.