Kreisverwaltung Wittenberg geht von Andrang kurz vor Fristende aus

Wittenberg/MZ - Die Kreisverwaltung Wittenberg sieht die Mitarbeiter der Führerscheinstelle vor einer „Mammutaufgabe“. Es geht um den Umtausch der alten Führerscheine in neue EU-Kartenführerscheine. Der Umtausch ist nach Geburtsjahrgängen gestaffelt. Zum 19. Januar läuft nun die Frist für diejenigen aus, die zwischen 1959 und 1964 geboren wurden.

Dass die Frist endet, sei in der Kreisverwaltung gerade jetzt deutlich zu spüren. An den offenen Sprechtagen Ende Dezember und Anfang Januar seien teils mehr als 100 Antragsteller bei der Führerscheinstelle erschienen, heißt es vom Kreis.

6.126 Führerscheine aus diesen Jahrgängen hat die Behörde bislang umgetauscht. Dazu wurden weitere 1.900 Anträge von anderen Führerscheinstellen bearbeitet, weil die Besitzer der Fahrerlaubnis diese einst im Kreis Wittenberg erworben hatten, inzwischen aber verzogen sind.

„Wir rechnen noch mit einer mittleren dreistelligen Zahl von Antragstellern, sowohl für die vorhergegangene Tranche für die Jahrgänge 1953 bis 1958, als auch für die aktuelle Altersgruppe“, sagt Kreissprecher Alexander Baumbach. „Wir glauben, dass noch rund 1.000 Nachzügler kommen könnten.“

Ganz sicher ist sich die Behörde da nicht. Zwar ist bekannt, dass noch 3.489 Menschen im Kreis einen BRD- und 2.297 einen DDR-Führerschein haben. Wie viele davon allerdings ihren Führerschein noch nutzen, sei unklar. Auch könnten die Inhaber bereits verstorben sein, das werde nicht automatisch registriert, weil Fahrerlaubnis- und Melderegister nicht verbunden seien.

Vergleicht man die Zahlen aber mit den hier gemeldeten Einwohnern, die in diesen Jahrgängen geboren wurden, sei davon auszugehen, dass ein Großteil der Einwohner des Landkreises Wittenberg bereits vom Umtausch des Führerscheines Gebrauch gemacht haben dürfte, so der Kreis. 10.495 Führerscheine seien inzwischen umgetauscht worden.

Über 100.000 Führerscheine

Theoretisch sei aber eine sechsstellige Zahl von Führerscheinen im Landkreis Wittenberg im Umlauf. Eine Auswertung für die Jahrgänge von 1930 bis 2007 hat insgesamt 75.254 Inhaber eines EU-Kartenführerscheines, 31.857 Inhaber eines (alt)bundesdeutschen Führerscheines und 9.239 Inhaber eines Führerscheines, welcher auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ausgestellt worden ist, ergeben. Gleichwohl sind auch noch entsprechende Nachweise nur auf Karteikarten und Listenbüchern der ehemaligen Volkspolizeikreisämter registriert und nicht im elektronischen System erfasst. Die Zahlen könnten also sogar theoretisch noch größer sein.

„Die Kolleginnen und Kollegen aus diesem Bereich haben da eine großartige Leistung erbracht. Die Umsetzung des EU-Rechts hat an dieser Stelle zu erheblichen Belastungen geführt, auf die die Führerscheinbehörde aber mit klugen Prozessen reagiert hat“, lobt Landrat Christian Tylsch (CDU) die Arbeit seiner Mitarbeitenden. Im Sommer waren die Kolleginnen und Kollegen aus der Fahrerlaubnisbehörde in die gläsernen Büros im Foyer umgezogen – das habe zu verkürzten Laufwegen geführt, was maßgeblich dazu beigetragen habe, den Vorgang des Pflichtumtausches der alten Führerscheine in der Kreisverwaltung Wittenberg zu beschleunigen.

Ab dem 19. Januar sind dann die Jahrgängen 1965 bis 1970 aufgerufen, ihre alten Führerscheine in einen modernen Kartenführerschein umzutauschen. Hier erwartet die Führerscheinbehörde der Kreisverwaltung Wittenberg theoretisch 7.654 Umtauschvorgänge.

Landrat Christian Tylsch und Abteilungsleiter Klaus Hofmann blättern in alten Karteikarten. (Foto: Thomas Klitzsch)

Längere Wartezeiten

Im Moment seien daher wieder interne Bearbeitungsfristen von zwei Wochen und Lieferfristen der Bundesdruckerei von vier bis sechs Wochen einzuplanen, heißt es von der Kreisverwaltung. Wer auf seinem Antrag eine E-Mailadresse vermerkt, wird über das System automatisch informiert, wenn der Führerschein zur Abholung bereitliegt. Dann kann über die Homepage der Kreisverwaltung ein Termin zur Abholung reserviert werden. Diese Verfahrensweise würde die extra eingerichtete Telefonhotline enorm entlasten.

Bis zum Jahr 2033 müssen alle Führerscheine in einheitliche EU-Kartenführerscheine umgetauscht werden. Das betrifft alle Besitzer eines Führerscheines, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde. Die neuen Karten sind auf 15 Jahre befristet – das betrifft aber nur das Dokument, nicht die eigentliche Fahrerlaubnis.

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des Landkreises unter der Adresse www.landkreis-wittenberg.de. Dort ist auch vermerkt, was für den Umtausch mitzubringen ist.