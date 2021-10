Kreissporttag hat neue Präsidentin gewählt

Wittenberg/MZ - Katharina Louzek (SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz) wird in offener Abstimmung von den Delegierten des Kreissporttages im Stadthaus zur Präsidentin gewählt. Für den Neustart beim Kreissportbund steht der Firmenkundenberaterin der Sparkasse ein „tolles Team“, so formuliert es der Zweite Vizepräsident Michael Horn (TSG Wittenberg), zur Seite. „Mit Herz und mit Leidenschaft“ werde sich laut Louzek das neue Präsidium den Aufgaben stellen.

Falscher Zettel landet in Urne

Zur einzigen geheimen Wahl - es gibt für ein Aufgabengebiet im verkleinerten Präsidium zwei Bewerber - treten Coswigs Bürgermeister Axel Clauß (SV Serno 58) und der Diplom-Verwaltungswirt Andreas Hotek (SV Grün-Weiß 90 Pretzsch) an. Beide Männer wollen sich künftig um „Ehrungen und Sportabzeichen“ kümmern. Jeder Kandidat darf sich in zwei Minuten vorstellen. Aber Hotek, der Amtsinhaber, fehlt aus gesundheitlichen Gründen. So übernimmt KSB-Geschäftsführer Daniel Gehrt diese Aufgabe. Er informiert darüber, dass Hotek seine Arbeit gern fortführen möchte. „Er hat das relativ gut gemacht“, sagt Gehrt. Clauß nutzt seine 120 Sekunden konsequent. Der 40-Jährige spricht über seine Zeit als Handball-Torwart und lässt die Anwesenden wissen, dass er von dem Wort Kampfabstimmung - von Journalisten gern benutzt - überhaupt nichts hält. Der Kampf gehöre zum Wettkampf auf den Plätzen und in den Hallen. Zum Sport, das sagt er aber nicht, gehören auch Resultate und Ergebnisanalysen.

Und nicht nur Clauß wird bei der Stimmenauszählung auf die Folter gespannt. Schließlich wird verkündet: Clauß siegt mit 19:13. Es gibt fünf ungültige Stimmen. Das sind insgesamt 37 Stimmen, aber im Saal sind nur 36 Delegierte. Eine Nachfrage oder eine Erklärung gibt es im offiziellen Teil nicht. Die MZ erfährt auf Anfrage von Gerth, dass sich in der Wahlurne ein Stimmzettel für Natalie Ehrlich befunden haben soll. Die Frau von den Triathlonfreunden Wittenberg, die die neue Verantwortliche für Öffentlichkeit und Marketing ist, sollte sich ursprünglich auch einer geheimen Wahl stellen. Für das Aufgabengebiet hat Tobias Ulbrich (TSG Wittenberg) Interesse bekundet. Der Diplom-Kaufmann geht auch an das Rednerpult, stellt sich vor, sagt dass die KSB-Homepage mit Inhalten zu füllen sei, und will dann berichten, wie enttäuscht er ist, wie mit seiner Kandidatur umgegangen worden sei. Wahlleiter

(Kreisschützenverband) unterbricht und mahnt „zur Sachlichkeit“.

Vereinschef im Abseits

Ulbrich zieht daraufhin seine Kandidatur zurück und hält beim Abgang von der Bühne noch eine Retourkutsche für Lübbers parat. Der 50-Jährige hat bereits im Vorfeld Kritik insbesondere an der neuen Satzung geäußert. „Die Änderungen sind zwingend notwendig, sonst droht der Verlust der Gemeinnützigkeit“, wirbt Gehrt für Zustimmung. Es ist der Knackpunkt des Abends. Benötigt wird eine Zwei-Drittel-Mehrheit, und das ganze Wahlprozedere baut bereits auf das neue Dokument auf. Die Delegierten geben grünes Licht , und mit Hilfe einer „juristischen Sekunde“, die sich als Pause von zehn Minuten entpuppt - sei alles legitim, betont Gehrt. Aber erst mit der Eintragung der neuen Satzung in das Vereinsregister sei die Wahl auch rechtskräftig, so Gehrt. Nach seiner Darstellung handelt es sich dabei um eine Formalie.

Mitunter haben auch die eine große Bedeutung, wie so mancher Vereinschef bitter erfahren muss. Auch das hat Ulbrich im Vorfeld moniert. Dabei geht es um das für den Kreissporttag erstellte strenge Hygienekonzept. Für die Anmeldungen gibt es einen Stichtag. Wer den versäumt, darf nicht teilnehmen. Die Betroffenen haben dafür offensichtlich Verständnis. „Aufgrund meines Urlaubes habe ich das Datum leider vergessen und werde nicht teilnehmen können. Das akzeptiere ich natürlich“, erklärt Florian Gaul. „Ich habe vor all den aufgestellten Kandidaten, die sich bereit erklären, überhaupt ein Ehrenamt zu übernehmen, Respekt“, erklärt der Präsident des ESV Bergwitz weiter. „Wir brauchen Mitstreiter, die zuverlässig sind, anpacken wollen und dies auch tun und teamfähig sind, um den Sport im Landkreis nach vorn zu bringen und den KSB wieder zu einem Aushängeschild machen“, so Gaul, der sich gegen „Spalter und Unruhestifter“ ausspricht.

Genörgel und Gemeckere

Allerdings gehören „Genörgel und Gemeckere elementar zu Sportvereinen“, sagt Professor Sebastian Braun bei seinem Impulsvortrag zum Kreissporttag. „Konflikt und Konsens - das muss man aushalten und ertragen“, so der Leiter der Sportsoziologie der Humboldt-Universität Berlin. Er stellt die These auf: „Der Verein ist etwas Hochmodernes.“ Das Fazit des Professors: „Sport ist sexy!“

KSB-Präsidium: Katharina Louzek (Präsidentin), Björn Kieselstein (1. Vizepräsident), Michael Horn (2. Vizepräsident), Christian Dorn (Breitensport), Natalie Ehrlich (Öffentlichkeit und Marketing), Uwe Fabian (Bildung), Doreen Meyer (Gesundheits-, Reha- und Seniorensport), Axel Clauß (Ehrung und Sportabzeichen), Roy Gaidies (Sportjugend)