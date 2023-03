Der Kreissportbund wird vom Landkreis Wittenberg in diesem Jahr mit 90.000 Euro unterstützt. Kinder und Jugendliche sollen davon profitieren.

Wittenberg/MZ - Der Landkreis Wittenberg unterstützt auch in diesem Jahr den Kreissportbund (KSB) finanziell und fördert damit den Kinder- und Jugendsport. KSB-Präsidentin Katharina Louzek und Landrat Christian Tylsch (CDU) unterzeichneten am Freitag einen entsprechenden Vertrag in der Kreisverwaltung.