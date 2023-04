Kreisel-Bau in Bergwitz beeinflusst Buslinien und so Schülerverkehr

Bergwitz/MZ - Auch wenn es eine Terminverschiebung gibt, die Sperrung am Knoten der Bundesstraße 100 und der Landesstraße 129 bei Bergwitz erfolgt in der Woche nach Ostern. Damit werden dann auch die Umleitungen aktiviert, an denen bereits seit Wochen gebaut und schon viel länger geplant wird.