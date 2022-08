Kreis Wittenberg: Strohballen brennen bei Bleddin

Etwa 50 brennende Strohballen musste die Feuerwehr am Sonntag bei Bleddin löschen.

BLEDDIN/MZ - Nach dem Brand zahlreicher Strohballen am Sonntag bei Bleddin hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Das teilt die Pressesprecherin des Wittenberger Reviers mit. Wie Kembergs Stadtwehrleiter Ingo Bartsch am Montag auf MZ-Anfrage erklärt, erfolgte die Alarmierung am Sonntag um 8.35 Uhr, die Löscharbeiten dauerten vier Stunden. Im Einsatz waren Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Globig, Dabrun, Bergwitz, Wartenburg, Schnellin und der Stadt Kemberg.