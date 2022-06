Kreis Wittenberg geht in Vorleistung für Kriegsflüchtlinge

Weil die Zahl an Asylbewerbern wächst und zahlreiche Kriegsflüchtlinge aufgenommen werden, braucht es mehr Geld. Was der Kreistag jetzt beschlossen hat.

Ukrainische Flüchtlinge im Ankunftszentrum in Gohrau - an dem Tag waren Therapiehunde und ihre Halterinnen zu Besuch.

Wittenberg/MZ - Die Aufnahme von Asylbewerbern und von Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, ist nicht ganz billig. Das hat sich nicht zuletzt bei einer außerordentlichen Sitzung des Wittenberger Kreistages am Montag gezeigt. Sie musste anberaumt werden, weil es einen Mehrbedarf an Geld gibt.