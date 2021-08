Kreis plant besondere Impfaktionen

Die Kreisverwaltung plant neue Impfaktionen, in Diskotheken und Bars soll verstärkt kontrolliert werden. Warum das so ist.

Wittenberg - „Impfen to go“ ist das Motto mehrerer Sonderaktionen, die der Landkreis Wittenberg im Kampf gegen das Coronavirus startet. Wie es am Freitag hieß, bieten mobile Impfteams ab 9. August in mehreren Städten Impfungen mit Johnson & Johnson sowie Biontech an. Begonnen wird Montag, 9 bis 14 Uhr, auf dem Coswiger Marktplatz. Bereits am heutigen Sonnabend sei ein Impfteam bei einem Aktionstag in Ferropolis.

Schwerwiegende Verstöße

„Viel einfacher geht es nicht“, sagte Landrat Christian Tylsch (CDU) über die neuen Möglichkeiten. Es liege nun an den Bürgern, „diese Chance zu nutzen und möglichst noch vor dem Urlaub.“ Derzeit liege die Impfquote im Kreis bei 67 Prozent, laut Tylsch fehlen damit 32.300 Einwohner, um die vom Robert Koch Institut empfohlene Quote zu erreichen.

Während einerseits Impfangebote ausgeweitet werden, verstärkt der Kreis andererseits Kontrollen: Demnach waren auf Grundlage der Eindämmungsverordnung des Landes Mitarbeiter des Ordnungsamtes in sieben Bars und zwei Diskotheken unterwegs. Zum Teil seien „schwerwiegende“ Verstöße festgestellt worden.

Etwa wurde auf „Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen“ keine Mund-Nase-Schutz getragen, es fehlten Nachweise, Abstände wurden nicht eingehalten. Tylsch zufolge werden die Einrichtungen angeschrieben, zudem werde „nachkontrolliert“, bei erneuten Regelverstößen sei mit Bußgeldern zu rechnen. „Das war jetzt der Warnschuss“, so Tylsch, der ankündigt, dass auch das Einhalten von Quarantäne etwa bei Reiserückkehren stichprobenartig kontrolliert werden soll.

Deltavariante ist häufig

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag im Kreis bei eins, doch sei das „trügerisch“, wie Tylsch unter Hinweis auf Ferien und dadurch nicht stattfindende Tests etwa an Schulen sagte. Dass sich die Infektionen anderswo wieder ausbreiten, erklärte die Ärztin Isabel Geißler vom amtsärztlichen Dienst und betonte, dass die gefährlichere Deltavariante 97 Prozent der neuen Fälle ausmache.

Wer die Sonderimpfaktionen nutzen möchte, muss den Personalausweis und, so vorhanden, den Impfausweis mitbringen. Vielfältige Infos zu Themen rund um Corona im Netz: www.landkreis-wittenberg.de (mz)