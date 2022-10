Kranker Richter verzögert den Arsenalplatz-Prozess

Gedenken am Platz

Dessau/Wittenberg/MZ - Im Prozess gegen einen Angeklagten, dem vorgeworfen wird, am 4. Februar auf dem Wittenberger Arsenalplatz einen Dessauer derart massiv am rechten Oberschenkel verletzt zu haben, dass der Mann wenig später starb, kommt es zu Verzögerungen. Bereits gescheitert war das Vorhaben, am 14. Oktober weitere Zeugen und den Vortrag der Jugendgerichtshilfe zu hören.