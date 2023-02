Coswig/MZ - Dieses Highlight wird es in Coswig zum allerersten Mal geben. Starke Männer und Frauen kommen im Sommer im Kilt an die Elbe und werden ihre Kräfte messen. Seit ein paar Tagen ist es amtlich: Highland-Games finden am 10. und 11. Juni an der Havenburg in Coswig statt.