Kostenerhöhung: Wenn durch steigende Tariflöhne Pflege in Kemberg zum Luxus wird

Weil die Tariflöhne für Pflegekräfte steigen, müssen Patienten einen immer höheren Eigenanteil schultern. Ein Pflegedienst aus Kemberg erklärt, was das für manche bedeutet.

Kemberg/MZ - Wenn Antje Bischoff zum Monatsende die Rechnungen an ihre rund 350 Patienten herausschickt, hat sie ein ungutes Gefühl. Die Leiterin des Kemberger Pflegedienstes „Schwester Antje“ weiß, dass sie von den hauptsächlich älteren Menschen für die erbrachten Pflegeleistungen mehr Geld nehmen muss. „Mir tut das für die Leute so leid. Aber wir machen die Preise nicht und wir wollen uns schon gar keine goldene Nase verdienen“, erklärt Bischoff, die neben der mobilen Pflege auch eine Tagesbetreuung direkt in der Innenstadt anbietet.