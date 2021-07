Konzerte in Rotta werden dosiert zugänglich

An der Gassmühle im kleinen Rotta lassen sich schöne Abende bei Livemusik verbringen: Was hinter diesem ungewöhnlichen Projekt steckt.

Rotta - Ein Geheimtipp ist der Kulturort Gassmühle in Rotta am Rande der Dübener Heide inzwischen nicht mehr. Es hat sich herumgesprochen, dass sich dort schöne Abende verbringen lassen. Konzerte im kleinen Format finden freitags und samstags statt, Lesungen oder Hörspiele sind bisweilen im Angebot.

Entspannte Atmosphäre

Das alles in idyllischer, entspannter Atmosphäre: große gepflegte Wiesen, freundliche Gastgeber, der einstige Mühlteich ist nicht weit. Torsten und Simone Sielaff haben sich einen Traum erfüllt mit der mühseligen Herrichtung des stattlichen Areals, eines Grundstücks, das als Wassermühle mit Landwirtschaft jahrhundertelang bestand; von 1319 stammt die Ersterwähnung.

Vieles ist durch eigener Hände Arbeit entstanden, über Jahre hinweg, der Verfall des Anwesens war ziemlich weit fortgeschritten, als sie 2011 begannen: „Die alte Mühle war ein Schutthaufen, als wir sie gekauft hatten.“ Manches bleibt noch zu tun.

Sielaffs wohnen längst auf ihrem Grundstück, mit Terrasse am See. Es gibt zwei Ferienwohnungen, eingerichtet im ehemaligen Stallgebäude, einen Raum für Veranstaltungen, ausgestattet mit Bühne und Technik. Und eben die große Wiese vorm Haus, auf der bei gutem Wetter die Konzerte stattfinden. „Es ist zu schade, das nur für uns zu genießen“, nennt Sielaff einen der Gründe für das Projekt „Kulturort“ Gassmühle. „Wir wollen ihn dosiert der Öffentlichkeit zugänglich machen.“

Aber natürlich ist der 54-Jährige ein Kulturfreund, der einst selber Straßenmusik gemacht hat. Er möchte Talente fördern, ihnen Auftrittsmöglichkeiten bieten. Zudem sagt er: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Simone Sielaff fügt hinzu: „Es ist schön, wenn sich die Leute vom Dorf, wo nicht so viel los ist, treffen können.“ Die Abende an der Gassmühle bieten auch oft ein sehr gemischtes Publikum: jüngere und ältere Menschen, die vom Dorf kommen oder aus umliegenden Städten. Und dann sind da noch die Fans der jeweils auftretenden Musiker.

Geld verdienen lässt sich mit dem „Kulturort“ am Rande der Heide eher nicht. Zu unwägbar ist, wie viele Gäste kommen - manchmal sind es nur 20 oder noch weniger. Zu hoch sind die Kosten: Versicherungen, Gema-Gebühren, Gage für die Musiker, Investitionen in Bühnentechnik. Aber Geld verdienen ist nicht das Ziel. Die Veranstalter sind schon froh, wenn sich Verluste des einen mit Gewinnen des anderen Abends halbwegs ausgleichen lassen. Der Rottaer sagt indes auch: „Wenn das Minus zu groß wird, müssen wir die Notbremse ziehen.“

Aber bislang funktioniert das eher ungewöhnliche Konzept. Das lautet in etwa: Niedrige Gage für die Künstler, dafür freie Verpflegung und Übernachtung. Am Ende des Auftritts gehen die Veranstalter mit einem Hut durch die Reihen, denn Eintritt wird nicht verlangt. Das ist gewagt, funktioniert aber leidlich.

Manche geben 50 Euro, andere 50 Cent. Sielaff sagt dazu: „Es liegt mir fern, das zu bewerten. Ich kenne die Verhältnisse, in denen die Menschen leben nicht.“ Wenn es gut läuft, kommen je Besucher an die zehn Euro zusammen. Kein Vergleich natürlich mit Eintritten bei landläufigen Veranstaltungen.

Familie Sielaff kooperiert wie auch die evangelische Gemeinde in Bad Schmiedeberg mit der Leipziger Liedertour. Die vermittelt etwa Künstler der Kleinkunstszene. Inzwischen aber hat die Gassmühle einen Ruf, zum Beispiel durch Mundpropaganda unter Musikern, was zu Anrufen und Nachfragen nach Auftritten führt. Sielaff hat zudem Pläne.

Ein Projekt sind Videos, die mit den Künstlern in Rotta aufgenommen und bei Youtube hochgeladen werden. Auch über ein kleines Tonstudio oder Workshops für Musiker denkt er nach. Vielleicht in einem Extraobjekt. Denn die Ferienwohnungen sind natürlich eine Einkommensquelle - und jetzt oft am Wochenende von Künstlern belegt. Was die beiden unterdessen nicht möchten, das ist ein Ausufern ihres Kulturortes: „Es soll überschaubar bleiben.“

Dicke Stasi-Akte

Bis zum Lebenswerk Gassmühle hat es einige Umwege gebraucht. Torsten Sielaff stammt eigentlich aus Thüringen, nach Wittenberg hat ihn eine Ausbildung zum Krankenpfleger geführt. Danach hatte der junge Mann einen Ausreiseantrag gestellt: „Ich komme aus einem kirchlichen Elternhaus, war in der Friedensbewegung aktiv. Meine Stasi-Akte ist dick.“ Er spricht von Observierung und Abhörung. Im April 1988 durfte er schließlich raus aus der DDR - Richtung Ruhrpott.

Wo sich Sielaff allerdings nie zuhause fühlte. Also ging er Anfang der 1990er Jahre zurück, erwarb ein Grundstück in Uthausen, arbeitete lange in der Klinik Bosse, wo er seine jetzige Frau kennenlernte. Und weil Sielaff seinen Nachwuchs in den Reudener Kindergarten brachte, kam er öfter vorbei an dem alten Mühlengrundstück in Rotta. Da schließt sich der Kreis. (mz)