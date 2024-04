Coswig/MZ. - Mit einem vollen Haus startete der Coswiger Simonetti-Haus-Verein am vergangenen Freitag in den Kultursommer 2024. Das Leipziger „Historical Swing Dance Orchestra“ entführte die Gäste mit einer gekonnten Auswahl von Swing in einzigartigen Individualarrangements auf eine Zeitreise von den ausgehenden Zwanzigern bis in die 1950er Jahre. Auch ein Abstecher in die Ragtime-Zeit wurde geboten.

Bigbands der USA und Europas

Das „Historical Swing Dance Orchestra“ hat sich zur Aufgabe gemacht, seltene Studioaufnahmen, welche ausschließlich auf Schallplatte erschienen sind, erstmals live auf die Bühne zu bringen. Mit dem abwechslungsreichen Programm präsentierten die ambitionierten Musiker Songs und Sounds der unterschiedlichsten Bigbands der USA und Europas mit viel musikalischer Perfektion, Eleganz und Augenzwinkern.

Diese Arrangements, die bisher nur auf Schellackplatten oder als Studioaufnahmen existierten, boten die Leipziger so original, als kämen sie vom Grammophon und wurden dafür vom Publikum mit viel Applaus bedacht. Als ein Höhepunkt des Abends, mit dem die Künstler ihre Zuhörer zum Staunen brachten, wurde ein Song auf dem Grammophon angespielt und dann von den Musikern nacheinander einzeln aufgegriffen.

Besonderes Kunststück

Auch die Darbietung von „The broken record“ war ein besonderes Kunststück, bei dem live nachgespielt wurde, wie eine Grammophonnadel mitten im Song bricht und die Platte schließlich stehenbleibt. Die Gäste feierten die Künstler begeistert und erstritten sich nach dem Finale mit anhaltendem Beifall mehrere Zugaben. Komplettiert wurde der Abend durch eine kleine Ausstellung funktionstüchtiger Grammophone und Original-Schellackplatten.