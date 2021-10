Konzert und Filmabend im „Kuhstall“ der Rottaer Gassmühle

Rotta/MZ/PAD - Die Gassmühle in Rotta veranstaltet auch in der kühleren Jahreszeit einige kurzweilige Veranstaltungen mit hohem Anspruch. Hier ein Ausblick, was in dieser Woche geboten wird.

Kulturfilmabend

Am kommenden Donnerstag, 7. Oktober, wird in der Gassmühle ab 19 Uhr ein dänisch-schwedischer Film aus dem Jahr 2012 gezeigt. Er handelt von einem seit kurzem geschiedenen Erzieher in einem Kindergarten, der durch die Aussage eines Kindes in den Verdacht gerät, sexuell übergriffig gewesen zu sein. Der Film stellt dar, wie sich die Situation im Dorf entwickelt und wie der Erzieher gejagt und zum Feind erklärt wird, dessen Ruf kaum wieder hergestellt werden kann. Einlass erfolgt nur für Personen, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Es gelten Abstandsregel und Maskenpflicht bis zum Platz. Maximal 20 Personen sind erlaubt. Der Eintritt ist frei.

Konzertabend

Ostückenberg versucht nicht, diese Welt zu verbessern. Er bildet sie ab - so ehrlich, dass es wehtut. In seinen Liedern seziert Ostückenberg die Welten menschlicher Gefühle und Gedanken, Träume und Ängste mit lyrischer Präzision. Dabei hört er nicht auf, wenn es schmerzhaft wird, sondern legt schonungslos auch die eigenen Widersprüche und Unzulänglichkeiten offen. Was hierbei entsteht, ist ein Bild innerer Zerrissenheit: Wenn er von Hoffnung singt, klingt es nach Verzweiflung. Wenn er Freiheit singt, klingt es nach Trotz. Wenn er von Liebe singt, klingt es nach Schmerz. Ostückenberg beherrscht es, genau so viel preiszugeben, dass seine Songs gleichzeitig persönlich und allgemeingültig bleiben.

Er nimmt die Rolle des beschreibenden Analysten ein. Seine Hörer fordert er heraus, das Beschriebene für sich zu deuten und eigene Schlüsse zu ziehen. Hierin liegt vielleicht die größte Stärke von Ostückenbergs Liedern. Sie sind moralisch, ohne zu moralisieren. Sie sind emotional, nicht obwohl, sondern gerade weil sie die Emotionen unbenannt lassen. Am bevorstehenden Sonnabend musiziert Ostückenberg um 19 Uhr in der Gassmühle.

Aufgrund einer begrenzten Platzkapazität im Kuhstall wird die Veranstaltung in „2G“ stattfinden, das heißt: Einlass erhalten nur gegen Corona geimpfte Personen oder von Corona genesene Personen. Ein entsprechender Nachweis muss vorgelegt werden.