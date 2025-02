Das Paul-Gerhardt-Orchester lädt zu einem Faschingskonzert in das Wittenberger Stadthaus ein. Wie das Konzert dort trotz Bundestagswahl stattfinden kann.

Veranstaltung in Wittenberg

In der Aula der Kreismusikschule Wittenberg wird bereits seit einigen Wochen für das Konzert geprobt.

Wittenberg/MZ - Normalerweise stimmt das Paul-Gerhardt-Orchester der Kreismusikschule Wittenberg unter der Leitung von Michael Marinov sein Publikum in der Vorweihnachtszeit mit einem Adventskonzert auf die Festtage ein. Doch im Jahr 2024 war alles anders: „Es war alles ausgebucht“, sagt der Orchesterleiter im Gespräch mit der MZ. Eine Alternative musste her – und so entstand die Idee eines festlichen Konzerts zur Faschingszeit.