Konzert, Kino, Kaffee - und Schul- und Heimatfest im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - Wechselhaftes Gartenwetter ist für dieses Wochenende in Aussicht gestellt. Wer nicht im eigenen Garten wirken und gern einen Ausflug unternehmen möchte, dem seien diesmal Gärten als Veranstaltungsort empfohlen. Diese finden sich in Bad Schmiedeberg, in Dessau, in Wüstemark und Jessen, wobei bei allen Terminen die entsprechenden Hygienebestimmungen zu beachten sind.

Bad Schmiedeberg:

Auch wenn es an diesem Wochenende kein Margarethenfest im Kurort gibt, wird dessen Abschlussveranstaltung am Sonntag trotzdem stattfinden. Im Pfarrgarten ist Steffi Breiting, Frontfrau von Sweet Confusion, zu erleben. Gesegnet mit einer Stimme, in der Sehnsucht und auch Kraft zu Hause sind, bringt sie zusammen mit ihrer Band „Sweet Confusion“ Musik auf die Bühne, die verzaubert und bewegt und an den Soundtrack von Love, Peace und Understanding erinnert. „Die Besetzung mit Tobias Hillig (Gitarre) und Volkmar Große (Bassgitarre und Kontrabass) lässt die klassischen Rock- und Soulstücke auf’s Neue leuchten“, heißt es in der Ankündigung. Da das Konzert nun nicht als Abschluss fungiert, beginnt es wie gewohnt 19.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Kollekte erbeten.

Dessau

Das Open-Air-Kino im Georgengarten vor dem Mausoleum im Dessauer Tierpark setzt in seiner vorletzten Woche auf eine französische Komödie. Wer diese als X-trafilm in Wittenberg verpasst hat, kann Freitag und Sonnabend „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ kennenlernen, die Isabell Huppert spielt. Diese arbeitet als Dolmetscherin im Drogendezernat und mischt irgendwann als Dealerin den Pariser Drogenmarkt auf. Einlass ist jeweils ab 19.30 Uhr, die Filme beginnen bei Einbruch der Dämmerung - gegen 21.30 Uhr. Es gibt ausreichende und verbindliche Sitzmöglichkeiten und Sitzkapazitäten auf Bänken und den beliebten Liegestühlen.

Tickets gibt es nur im Vorverkauf über www.sommerkino-dessau.de

Wüstemark:

In ihrem Naturgarten in Wüstemark möchte Karma Retzke einen gemütlichen Sommersonntag gern denjenigen zwischen 8 und 11 Uhr anbieten, die Freude an einem kleinen Landfrühstück haben. Leckere Fruchtaufstriche, Eier von glücklichen Hühnern, hausgemachte Kräuterbutter gehören dazu, natürlich frische Brötchen, Kaffee und erfrischende Kräuterlimonade. Mitzubringen sind jede Menge Zeit, um das Frühstück von einem lauschigen Plätzchen aus mit Blick in den großen Naturgarten zu genießen. Ach ja, wer lieber länger schläft, der kann auch erst am Sonntagnachmittag zwischen 14 und 17 Uhr im Gartencafé bei Kaffee und Kuchen den Garten bewundern.

Anmeldungen erwünscht unter Telefon 034920/20697.

Jessen:

Ab und an in den Sommergarten geht es an diesem Wochenende in Jessen, das mit einem bunten Programm aufwartet, weil dort das 183. Schul- und Heimatfest gefeiert wird. Am heutigen Freitag hat ab 16 Uhr der Jahrmarkt auf dem Schulfestplatz geöffnet. Fußballfreunde werden 18 Uhr auf der Jahnsportanlage zu einem Freundschaftsspiel erwartet. Da treffen die Alten Herren von Allemannia Jessen auf die Traditionsmannschaft vom 1. FC Union Berlin. Gegen 18.30 Uhr beginnt an der Weinmanufaktur Zwicker ein Weinfest. Vor dem Rathaus wird 19.30 Uhr die Festfahne gehisst und anschließend gemeinsam zum Schulfestplatz gezogen. Die Band „Tor 11“ unterhält ab 21 Uhr am „Schützenhaus“.

Im dortigen Sommergarten beginnt am Sonnabend um 10 Uhr der musikalische Frühschoppen mit den Seydaer Blasmusikanten. Um das Anstechen des ersten Bierfasses soll sich der Jessener Bürgermeister Michael Jahn (SPD) kümmern. Der Jahrmarkt kann ab 11 Uhr besucht werden.

Die Rockpiraten wollen ab 21 Uhr im Sommergarten für Stimmung sorgen. Auch am Sonntag, 8. August, beginnt der Jahrmarkt auf dem Schulfestplatz um 11 Uhr. 13.30 Uhr erfolgt der Auszug der Mitglieder des Schul- und Heimatfestvereins in Richtung Jessen-Süd. Gegen 16 Uhr ist geplant, erstmals ein Kinderfeuerwerk zu zünden. In der Stadtkirche Sankt Nikolai beginnt 19 Uhr ein Kirchenkonzert. Im Sommergarten des „Schützenhauses“ spielt „Krähe“. 22 Uhr klingt mit einem großen Feuerwerk das Wochenende aus. (mz)