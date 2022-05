Konzert in Wittenberg: Musiker Gregor Meyle spielt am 8. Juli auf den Hofkonzerten

Wittenberg/MZ - „Komm kurz rüber“. So nennt sich die neue Single des Künstlers Gregor Meyle. Aber sie könnte auch den Titel „Komm kurz rüber ... nach Wittenberg“ tragen, denn der 43-jährige Songpoet, der unter anderem an der Fernsehshow „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ teilnahm, wird am 8. Juli in der Lutherstadt auftreten. Bekannt wurde der Künstler mit dem markanten Aussehen - seinem Hut, dem Bart und der Brille - im Jahr 2008 in einer Show von „TV Total“. Stefan Raab suchte einen Superstar, auf den am Ende sogar ein Plattenvertrag wartete. Meyle schaffte es mit seinen selbst geschriebenen Songs dann bis ins Finale. Damit gelang dem Sänger der große Aufstieg. Nun bespielt er viele große Show-Bühnen - und auch in Wittenberg macht er Halt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<