Michael Hirte kommt eigentlich als Gast zur Fläminger Musikscheune und holt trotzdem die Mundharmonika heraus. Mega-Schlager-Event in Bräsen wird rundum als voller Erfolg gewertet.

Komplett unerwarteter Auftritt von Michael Hirte in Coswig

Bräsen/MZ - Diese Überraschung kam komplett unerwartet. Nicht mal der Veranstalter hatte damit gerechnet. Auf dem ersten Mega-Schlager-Event an der Fläminger Musikscheune in Bräsen tauchte am Freitagabend plötzlich Michael Hirte auf und wollte gemeinsam mit seiner Freundin den Schlagerabend im Publikum genießen.