Beim gut besuchten Bürgerforum in Kropstädt waren zahlreiche Einwohner anwesend. MZ-Reporter Marcel Duclaud war vor Ort und freut sich über ein hohes Maß an Sachlichkeit.

Respekt und Freundlichkeit: Zum Treffen mit Ministerpräsidenten Haseloff in Kropstädt

Haseloff war zu Gast beim Bürgerforum in Kropstädt.

Kropstädt/MZ - Kein Hass, keine Hetze, keine schrägen Verschwörungstheorien. Bürgerversammlungen können in diesen aufgeladenen Zeiten schon mal zu ziemlich ungemütlichen Veranstaltungen werden. Ganz anders am Montagabend in Kropstädt.