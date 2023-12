Kollision in Wittenberg: Mann überquert Bahnübergang trotz Sperrung durch Schranken

Ein Mann fuhr in Wittenberg über Bahngleise, obwohl die Schranken sich geschlossen hatten.

Wittenberg/MZ - Weil ein junger Mann unter Zeitdruck stand, fuhr er trotz sich bereits schließender Schranken über die Bahngleise und verursachte einen Zusammenstoß.

Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr ein 20-jähriger Citroën-Fahrer am 15. Dezember um 06.42 Uhr in Wittenberg die Coswiger Landstraße aus Richtung Griebo kommend in Richtung Braunsdorfer Straße, mit der Absicht, den dortigen Bahnübergang zu überqueren.

Da das Lichtzeichen rot zu leuchten begann, hielt er zunächst an. Als sich die Schranken einseitig schlossen, habe er sich dazu entschlossen, doch noch über den Bahnübergang zu fahren. Dazu scherte er links aus, um an der rechtsseitig geschlossenen Schranke vorbeizufahren. Aus bisher unbekannten Gründen geriet er auf dem Bahnübergang ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In der weiteren Folge rutschte er auf die Gegenfahrbahn gegen den hinter der geschlossenen Schranke wartenden VW einer 45-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Später gab der 20-Jährige an, unter Zeitdruck gestanden zu haben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Etwa zur gleichen Zeit kam es zu einem schweren Unfall auf der Dessauer Straße/B 187 in Wittenberg. Ein Verkehrschaos folgte.