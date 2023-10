Ein 56-Jähriger wurde bei einem Unfall in der Nähe von Coswig verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Coswig/MZ - Nach jetzigem polizeilichen Ermittlungsstand befuhr der 69-jährige Fahrer eines Skoda am 22. Oktober um 14.20 Uhr die B 187 aus Richtung Coswig kommend mit der Absicht, nach links in eine Nebenstraße in Richtung Buro abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 56-jährigen Fahrer eines Kraftrades, welcher aus der Nebenstraße aus Richtung Buro kam und nach links auf die B 187 in Richtung A 9 abbiegen wollte. Seinen Angaben nach habe er an der Einmündung gewartet, als der Pkw-Fahrer abbog und ihn zur Seite schob. Der Kraftradfahrer kam in der Folge zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.