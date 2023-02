Wittenberg/MZ - Der Knall von Apollensdorf sorgte in den letzten Tagen für eine rege Diskussion in der Lutherstadt. Mehrere Anwohner hatten am Sonntag gegen 21.30 Uhr in den westlichen Ortsteilen Wittenbergs - etwa in Griebo, Apollensdorf und Piesteritz eine laute Detonation, sowie einen orangefarbenen Lichtblitz wahrgenommen. Die Spekulationen begannen schnell: von Ufo-Landungen, über ein Militärmanöver bis hin zu explodierenden Industrieanlagen war die Rede im Internet.