Klinik oder Betreuer für 28-Jährigen?

Nach einer versuchten Brandstiftung an einer Tankstelle in Wittenberg soll nun das Urteil kommen.

An einer Tankstelle wollte sich der 28-Jährige umbringen.

Dessau/Wittenberg - Das Urteil gegen einen 28-jährigen Beschuldigten, der sich derzeit vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen versuchten Mordes - begangen mit einem gemeingefährlichen Mittel - und versuchter Brandstiftung in Tateinheit mit Sachbeschädigung zu verantworten hat, wird am heutigen Donnerstagnachmittag verkündet. Das hatte die Vorsitzende Richterin Uda Schmidt nach den Plädoyers von Staatsanwalt Gunnar von Wolffersdorff und Verteidiger Volker Gößling am Dienstag erklärt.