Der langjährige Chefarzt der Klinik für psychische Erkrankungen der Klinik Bosse Wittenberg geht demnächst in den Ruhestand. Welche Meilensteine es gab, was er vorhat. Ein Blick zurück und nach vorn.

Nikolaus Särchen, Chefarzt der Klinik für psychische Erkrankungen der Klinik Bosse Wittenberg, geht bald in den Ruhestand.

Wittenberg/MZ - Die Tagesklinik Jessen der Alexianer ist so neu, dass sie noch keinen Eintrag auf der Homepage der Klinik Bosse Wittenberg hat. Als jüngstes Kind bezeichnet Nikolaus Särchen die Einrichtung, deren offizielle Eröffnung noch bevorsteht und die wohl sein Nachfolger vornehmen wird. Denn Särchen, promovierter Mediziner und Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie in der Klinik Bosse Wittenberg, geht in den Ruhestand.