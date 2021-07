Klingende Kirchen im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - Es soll wieder heiß werden an diesem Wochenende und vielleicht auch gewittrig. Kirchen sind meist etwas kühler und bieten ein Dach über dem Kopf. Hier drei Konzerte in Gotteshäusern.

Reinharz, Barockkirche - The String Company:

Die Folk-, Klezmer- und Gipsy Swing-Band aus Erfurt kommt am Sonntag, 15 Uhr, in die Reinharzer Barockkirche. Der in Usbekistan geborene Bratschist Lev Guzman hat die leidenschaftliche Klezmer-Musik mitgebracht und Musiker-Freunde gefunden, die den Farbenreichtum und die Erzählkraft dieser Musik schätzen und weitertragen. Die vier Musiker kommen aus unterschiedlichen musikalischen Welten und verstehen es, diese „Vielsaitigkeit“ in ihrer Musik zum Ausdruck zu bringen: Dabei erklingen Lieder auf Englisch, Russisch, Jiddisch, Hebräisch, Spanisch, Portugiesisch, Serbisch und Deutsch. Das Repertoire der Band umfasst eigene Kompositionen und temperamentvolle Arrangements: Die Sängerin und die Musiker an Violine, Viola, Akkordeon und Gitarre präsentieren Swing und Jazz aus Nordamerika, Celtic Folk aus Irland, Gipsy Swing vom Balkan sowie Klezmer und melancholisch-romantische Melodien aus der jüdischen Tradition. Spontaneität, Witz und Charme lassen eine lebendige und eindrucksvolle Atmosphäre entstehen, die unaufdringlich und gediegen bis ausgelassen und mitreißend sein kann.

Barockkirche Reinharz (Foto: Klitzsch)

Wörlitz, St.-Petri-Kirche - Stolle/Oehlwein/Stielau:

Eine weitere musikalische Andacht gibt es am Sonntag, um 15 Uhr in der Petri-Kirche zu Wörlitz. Es ist sozusagen ein musikalisches Gespräch zwischen einer Violine oder einer Viola, einer Singstimme und dem Klavier. Alena-Maria Stolle (Gesang, Weimar), Beate Oehlwein (Viola und Violine, Jena) sowie Benjamin Stielau (Klavier, Gera) haben ein vielseitiges Programm zusammengestellt, das einen abwechslungsreichen und äußerst stimmungsvollen Sommer-Nachmittag verspricht. Dabei kommen sehr reizvolle und eher unbekannte Stücke zu Gehör, aber auch beliebte und berühmte „Evergreens“. Es handelt sich teils um Arrangements, teils um Originalkompositionen für Lobgesänge, Saitenspiele und Tastentöne. Die Musiker, die musikalisch national und international unterwegs sind, präsentieren Werke von Antonio Vivaldi, Joseph Haydn, Archangelo Corelli, Maurice Ravel, von George Gershwin, Leoš Janácek, Georg Friedrich Händel, Gaetano Donizetti und anderen.

Kirche St. Petri Wörlitz (Foto: Klitzsch)

Wittenberg, Schlosskirche - Hannah Koby:

Die Wittenberger Schlosskirchengemeinde lädt am Sonntag, den 25. Juli um 17 Uhr, zum nächsten musikalischen Abendgottesdienst ein. Musikalisch wird dieser gestaltet von der US-amerikanischen Organistin Hannah Koby, die zur Zeit ein Praxisjahr beim Zentrum des Lutherischen Weltbundes und beim „ELCA (=Evangelisch-Lutherische Kirche Amerika) Wittenberg Center“ absolviert. An der historischen Ladegast-Orgel spielt sie Musik unter anderem von Brahms, Messiaen und Bach.

Zu allen diesen Konzerten ist der Eintritt frei. Es wird aber in allen Fällen um eine Spende gebeten. (mz)